شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم لمحمود شيكابالا خلال العقد الأخير في الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا يزال قائد نادي الزمالك محمود شيكابالا أحد اللاعبين المهمين في القلعة البيضاء، فيما يعتبره كثير من جماهير الفارس الأبيض أيقونة للفريق الذي ينافس على العودة إلى منصات التتويج.

وخلال العقد الأخير، خاض شيكابالا العديد من التجارب سواء داخل مصر أو خارجها، فيما كانت تجربته في الدوري المصري هي الأكثر لفتًا للانتباه في ظل تراجع أرقامه بشكل صادم.

قبل 10 سنوات، وتحديدًا في موسم 2010-2011، تألق محمود شيكابالا وسجل 13 هدفًا وصنع 9 آخرين في الدوري المصري، إلا أنه ضل طريق الشباك بشكل كبير بعد ذلك في البطولة المحلية الأهم.

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العقد الماضي شهد خروج شيكابالا في بعض رحلات الاحتراف سواء في الإمارات أو السعودية أو اليونان أو البرتغال، فيما قضى 7 مواسم في الدوري المصري، منهم موسم واحد في صفوف الإسماعيلي بينما البقية ارتدى فيهم القميص الأبيض لنادي الزمالك.

وتكمن المفاجأة في أرقام شيكابالا في تراجع معدله التهديفي بشكل مرعب، إذ وعقب موسم 2010-2011، سجل في 6 مواسم خاضها في الدوري المصري مجموع 12 هدفًا فقط، أقل من الموسم المذكور سلفًا.

وجاءت أهداف شيكابالا بواقع 3 في موسم 2011-2012 و3 في موسم 2015-2016، و5 أهداف في موسم 2016-2017 وهدف وحيد في موسم 2019-2020، فيما لم يسجل أي أهداف حتى اللحظة في الموسم الحالي.