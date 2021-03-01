غوارديولا: ليفربول الافضل في انكلترا وبايرن ميونيخ الافضل في اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

تحدث المدير الفني الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانكليزي، بيب غوارديولا عن استعدادات الفريق لمباراة وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال غوارديولا عن سؤاله عن موسم الـ100 نقطة:" نحن كنا نلعب بثبات طوال 4 اعوام مضت، العام الماضي لم يكن سيئًا، هي ارقام رائعة ولكن نحن هنا من اجل تحقيق البطولات، لا نملك وقت للتفكير بالارقام القياسية، لدينا مباراة كل ثلاثة ايام. علينا فقط ان نستريح وثم نفكر في المباراة التالية".

واضاف غوارديولا:" في ​انكلترا​ الافضل هم ليفربول لانهم ابطال الدوري، في شباط واذار لايوجد بطل. ولكن لا يمكن انكار ما قمنا به من عمل استثنائي في الاشهر الاخيرة، وفي ​اوروبا​ هناك افضل فريق في هذا الوقت وهو ​بايرن ميونيخ​ لأه فاز بكل شيء".