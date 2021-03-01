انشيلوتي: دوكوري لم يكن ضمن أهدافي لكنني كنت مخطئا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

كشف المدرب كارلو ​أنشيلوتي​ أن اللاعب عبدولاي ​دوكوري​ لم يكن ضمن قائمة أهدافه عندما جاء إلى إيفرتون، إنما وجد نفسه مخطئا.



وقال أنشيلوتي: "عندما بدأنا الحديث عن فترة الانتقالات، كان دوكوري على قائمة النادي. لم يكن مدرجًا في قائمتي، لكننا تحدثنا معًا واتفقنا على التوقيع معه. أعتقد أنه كان، بعد ستة أشهر، توقيعًا رائعًا حقًا لأن دوكوري يلعب بشكل جيد حقًا".

وأضاف: "دوكوري جيد بدنيًا حقًا وهو قادر على التعافي سريعًا. لا يظهر مشاكل في حالته الجسدية. لقد لعب الكثير من المباريات لكنه لا يزال جيدًا حقًا وليس لديه مشاكل على الإطلاق".