فحوصات كورونا سلبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي ​الزمالك​، عن نتيجة فحوصات كورونا التي خضع لها الفريق تحت اشراق الكاف استعدادا لمواجهة ​الترجي​ التونسي.



وأكد أسامة أن النتائج أتت جميعها سلبية، حيث يستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من مسابقة ​دوري أبطال أفريقيا​ لكرة القدم.

وأوضح طبيب الزمالك أن المسحة الثانية التي خضع لها أحمد زاهر إداري الفريق جاءت سلبية، ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد.