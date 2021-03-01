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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فحوصات كورونا سلبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، عن نتيجة فحوصات كورونا التي خضع لها الفريق تحت اشراق الكاف استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.
وأكد أسامة أن النتائج أتت جميعها سلبية، حيث يستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأوضح طبيب الزمالك أن المسحة الثانية التي خضع لها أحمد زاهر إداري الفريق جاءت سلبية، ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد.