كراوتش: يجب ألا يُترك الي على دكة البدلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

لفت اللاعب السابق بيتر ​كراوتش​ إلى أن لاعب ​توتنهام​ ​ديلي ألي​ يجب ألا يُترك على دكة البدلاء، وحث لاعب الوسط على التفكير في الانتقال خلال الصيف.



وقال كراوتش: "كنت في توتنهام يوم الأربعاء الماضي واعتقدت أن ألي كان رائعًا. لقد كان يلعب مع خصوم متوسطي المستوى لكن جودته ميّزته وكان ذلك تذكيرًا بمدى روعته".

وأضاف: "لذلك يمكنني أن أفهم لماذا شعر بالإحباط. لم يظهر في تسعة من تشكيلات توتنهام في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز هذا الموسم وهذا غياب كبير جدًا للاعب من فئته. لا ينبغي أن يُترك هكذا".