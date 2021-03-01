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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كراوتش: يجب ألا يُترك الي على دكة البدلاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021
لفت اللاعب السابق بيتر كراوتش إلى أن لاعب توتنهام ديلي ألي يجب ألا يُترك على دكة البدلاء، وحث لاعب الوسط على التفكير في الانتقال خلال الصيف.
وقال كراوتش: "كنت في توتنهام يوم الأربعاء الماضي واعتقدت أن ألي كان رائعًا. لقد كان يلعب مع خصوم متوسطي المستوى لكن جودته ميّزته وكان ذلك تذكيرًا بمدى روعته".
وأضاف: "لذلك يمكنني أن أفهم لماذا شعر بالإحباط. لم يظهر في تسعة من تشكيلات توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وهذا غياب كبير جدًا للاعب من فئته. لا ينبغي أن يُترك هكذا".