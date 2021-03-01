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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دياز: مانشستر سيتي هو أسوأ عدو لنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021
لفت اللاعب روبن دياز إلى أن فريق مانشستر سيتي الذي حقق 20 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات هو "أسوأ عدو" لنفسه في سعيهم الدؤوب للحصول على ألقاب كبرى.
وقال دياز: "سنستمر فقط على نفس المسار ونركز على مباراة واحدة في كل مرة. الآن، نحن نتطلع إلى المرحلة التالية ولا شيء غير ذلك. أسوأ عدو يمكن أن يكون لدينا هو أنفسنا، علينا فقط الحفاظ على العقلية الصحيحة والاستمرار".
يُذكر أن فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي تغلب على وست هام في آخر مباراة له، نجح في الابتعاد بفارق 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.