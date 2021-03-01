اوسيمين يغيب عن نابولي أمام ساسولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن مهاجم نابولي ​فيكتور اوسيمين​ Victor Osimhen سيغيب عن مواجهة ساسولو يوم الأربعاء في الجولة الـ25 من الدوري الايطالي بسبب الاصابة.



وأشارت الصحيفة إلى أن اوسيمين ما زال يعاني من اصابة تعرض لها في رأسه خلال مباراة أتالانتا والتي أجبرته على الدخول إلى المستشفى حيث غاب عن مواجهة بينيفنتو والتي إنتهت بفوز نابولي بنتيجة 2-0، كذلك عن مواجهة غرناطة في إياب الدور الـ32 من الدوري الاوروبي.

وشارك اوسيمين هذا الموسم في 10 مباريات مع نابولي في الدوري الايطالي وسجل هدفين.