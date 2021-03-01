كروتوني يقرر اقالة مدربه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

أعلن نادي ​كروتوني​ اقالة مدربه ​جيوفاني ستروبا​ بعد الهزيمة أمام كالياري بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في الدوري الايطالي حيث يحتل الفريق المركز الأخير في الترتيب العام للكالتشيو.



وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أنّ النادي دخل في مفاوضات مع المدرب سيرسي كوزمي الذي سبق وأن درب أندية مثل أودينيزي وجنوى وباليرمو.

ويعتبر كوزمي سادس مدرب هذا الموسم يقال في الدوري الايطالي بعد ماركو جيامباولو مدرب تورينو ورولاندو ماران مدرب جنوى وفابيو ليفيراني مدرب بارما وبيبي ياكيني مدرب فيورنتينا واوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب كالياري.