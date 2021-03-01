روما يستعيد خدمات سمولينغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

أفادت شبكة سبورت ميديا سيت أن ​نادي روما​ إستعاد خدمات المدافع الانكليزي ​كريس سمولينغ​ بعد فترة غياب لمدّة شهر بسبب الاصابة.



وأشارت الشبكة إلى أن سمولينغ تدرب مع المجموعة وقد سيكون حاضرا على مقاعد البدلاء في مواجهة فيورنتينا يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ25 من الدوري الايطالي.

وخسر روما يوم الأحد أمام ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى على ملعب الأولمبيكو وهي اول هزيمة لروما هذا الموسم على أرضيه ميدانه.

ومن المقرر أن يلعب سمولينغ في الجولة الـ26 أمام بارما قبل مواجهة شاختار في الدوري الاوروبي.