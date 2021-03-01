على خلفية فضيحة التسريبات.. تقارير تكشف الاتهامات الموجهة لرئيس برشلونة السابق بعد القبض عليه

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت إذاعة "كادينا سير"، اعتقال رئيس نادي برشلونة السابق، بارتيميو، ورومان جوميز رئيس الخدمات القانونية في مجلس إدارة النادي السابق على خلفية قضية فضيحة التسريبات.

وكانت الشرطة الوطنية في إقليم كتالونيا، قامت صباح اليوم الاثنين، بمداهمة مكاتب نادي برشلونة، من أجل البحث عن الأدلة وراء واقعة تسريب عقد ليونيل ميسي، والحسابات الوهمية التي تم تخصيصها للإضرار بسمعة أساطير النادي من بينهم ميسي وبويول وبيكيه. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



أعلنت الشرطة الوطنية في إقليم كتالونيا، إلقاء القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، على خلفية واقعة تسريب عقد ميسي والحسابات الوهمية التي أضرت بسمعة النادي الكتالوني وعدد من أساطير النادي.

وأكدت الشرطة الوطنية، في بيان لها، أنها قامت بإلقاء القبض على "بارتوميو" من منزله صباح اليوم، وتم سحبه إلى مقر التحقيقات داخل مكتب شرطة إقليم كتالونيا من أجل استكمال التحقيقات في الإتهامات الموجهة إليه.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قبل قليل، أن الشرطة الوطنية قامت بإعتقال بارتوميو رفقة 2 آخرين من مجلس إدارة برشلونة السابق، وهم: جوميز بونتي مدير الخدمات القانونية السابق، وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي السابق.

وأضافت، أن الشرطة الوطنية توجه إتهامات مختلفة لـ بارتوميو، منها: التعاقد مع شركة من داخل النادي لتنقيذ حملية تشهير ضدد عدد من أساطير الفريق الكتالوني وعوائلهم منهم: "بويول، ميسي، بيكيه، لابورتا، وجوارديولا"، مقابل دفع مبالغ طائلة من المال بقيمة 1.1 مليون يورو.

وتابعت، الشرطة ستحقق مع بارتوميو أيضًا بشأن الحسابات الوهمية المُقدرة بـ 100 حساب وهمي، والتي تم تخصيصها لتلميعه والوقوف بجانبه ضد عدد من لاعبي نادي برشلونة والمرشحين المحتملين للنادي.

وأكملت، سيتم سؤاله عن تسريب عقد ليونيل ميسي، قائد برشلونة أيضًا، خاصة وأن عقد اللاعب لا يعرف تفاصيله إلا الإدارة السابقة والإدارة الحالية.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية تم تسريب عقد ليونيل ميسي الذي كشف عن راتبه الضخم المقدر بـ555 مليون يورو، وأكد اللاعب الأرجنيتي وقتها أنه سيلاحق المتسببين في ذلك التسريب.