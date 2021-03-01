أندية الدوري تنتفض وتهاجم اتحاد الكرة.. والمقاولون يخوض لقاء المقاصة دون مسحة.. والسبب كورونا و 54 مليون جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - باتت هناك أزمة بين اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، وأندية الدورى الممتاز، إثر إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، كما كان الوضع منذ انطلاق الموسم الحالى والمنصرم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار اللجنة بعد رفض الأندية تحمل تكلفة المسحات، حيث أمهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليًا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشرة 15 يومًا لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا للاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019- 2020، والموسم الحالى 2020- 2021.

وأرسلت اللجنة خطابات إلى جميع الأندية تطلب فيها من كل نادٍ بالدورى الممتاز سداد 3 ملايين جنيه جزءًا من تكلفة المسحات التى خضع لها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وهو ما أثار غضب الأندية، التى رفضت السداد.

ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداعى أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات، وتم إخطار الأندية بذلك رسميًا.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى «الجبلاية».



وسدد «الجبلاية» حتى الآن للجهات المسؤولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات، واكتفت بتحليل «رابيد تيست»، قبل العودة مجددًا إلى المسحات.

بدوره، رفض اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، رافضا تحمل قيمة المسحات التي تجريها الأندية قبل مباريات الدوري للتأكد من سلامة الجميع بفيروس كورونا المستجد.

وقال عامر خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: «الأندية تعني من أزمات مالية كبيرة، فكيف تتحمل قيمة إجراء المسحات وهذا قرار لم يخطرنا به اتحاد الكرة بشكل رسمي، وحال إخطارنا بهذا القرار سنرفضه على الفور». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



واتفق معه في الرأى محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون قائلا: «المقاولون يستعد لمواجهة مصر للمقاصة غدا الثلاثاء، والفريق سيخوض المباراة بدون إجراء مسحة كورونا، خاصة أن اتحاد الكرة لم يخطر الأندية بشكل رسمي بقرار تحمل تكاليف المسحة».

المقاولون ينتقد اتحاد الكرة

وانتقد عادل، اتحاد الكرة قائلا: « اتحاد الكرة لا يتواصل مع الأندية وعرفنا بقرار إلغاء المسحات من وسائل الإعلام، ومن ثم نريد تأكيد منهم لأن هذا يتعارض مع اللوائح التي تنص على تحمل اتحاد الكرة للتكاليف المادية الخاصة بقيمة إجراء الأندية للمسحات».



موقف المقاولون والمقاصة بجدول الدوري

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يحل المقاصة بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة.



ويسعى المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، لتعديل موقفه في جدول ترتيب المسابقة بسبب البداية الضعيفة للفريق والتي جعلته يتلقى 8 هزائم خلال 14 مباراة من الزمالك ووادي دجلة والإنتاج الحربي ووبيراميدز والأهلي وسموحة والمصري البورسعيدي وأسوان، فضلا عن الخروج المبكر للفريق من بطولة الكونفدرالية من دور الاثنين والثلاثين الأل عقب الخسارة من النجم الساحلي التونسي.