شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف على معلول من قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو حظوظ على معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل صعبة للغاية، وتشير الدلائل إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة.

وحاول الأهلي استعادة على معلول فى مباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لكن الأمور تبدو صعبة للغاية.

ويعاني على معلول من إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية الأخير بقطر.

ولم يشارك الدولى التونسى فى مباريات الأهلي الماضية في الدوري وأفريقيا، وحاول الجهاز الطبي للفريق تجهيز اللاعب الدولى للمباريات المقبلة لكن الأمور تبدو صعبة للغاية.

وتشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن معلول سيكون ضمن حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب مباراة فيتا كلوب.

ويتطلع الأهلي لاستعادة معلول في أقرب فرصة بعدما ظهر مدى تأثر الفريق بغيابه الفترة الماضية، رغم أن البديل محمود وحيد أجتهد قدر الإمكان خلال مشاركته المباريات الأربعة الماضية لكن فارق الأمكانيات كان واضحاً لصالح الدولي التونسي.