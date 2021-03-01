شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يوقع عقود تدريب الإنتاج الحربى موسما ونصف خلفا لحمادة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أحمد كشري نجم الأهلي الأسبق عقود تدريب الإنتاج الحربي، منذ قليل، لمدة موسم ونصف الموسم خلفا لحمادة صدقى الذى اعتذر عن الاستمرار فى تدريب الفريق بعد تلقيه عرضا لتدريب الهلال السودانى

ووقع كشري العقود بعد الموافقة على التفاصيل على كل البنود فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.



كشري بعد التوقيع للانتاج الحربي

وكان حمادة صدقي قد اعتذر عن الاستمرار في تدريب الإنتاج الحربي، بعد تلقيه عرضا من الهلال السوداني، وكان صدقي قد تولي تدريب الإنتاج في 19 يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لمختار لمختار نجم الأهلي الأسبق، الذي استقال من منصبه.

وكان أحمد كشرى قد اقترب من تدريب فريق مصر المقاصة، خلال توليه قيادة أسوان، ولكن المفاوضات تعثرت، ووقتها غضب مسئولو أسوان مما جعلهم يبحثون عن مدرب آخر، وتعاقدوا مع سامى الشيشينى فى بداية الموسم، بينما فشلت مفاوضات كشرى مع المقاصة ولم يتول تدريب أى فريق. كشرى تلقى عروضا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليدخل دائرة المرشحين لقيادة الإنتاج الحربى.

وخاض الإنتاج الحربي مباراة ودية عصر أمس الأحد مع النصر، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

الإنتاج الحربي لم يحقق أي فوز في آخر أربع جولات بالدوري، ليحصد 10 نقاط ويتراجع ترتيبه إلى المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.