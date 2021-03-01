شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمادة صدقى مع الإنتاج الحربى فى7 مباريات قبل تدريب الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار بشكل نهائى على رحلة حمادة صدقى مع الإنتاج الحربى بإعلانه الاعتذار عن الاستمرار فى تدريب الفريق عقب تلقيه عرضا لتدريب الهلال السودانى، وكان حمادة صدقي قاد تدريب الإنتاج الحربي فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.

حمادة صدقي تولي تدريب الإنتاج فى 19 يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لمختار لمختار نجم الأهلي الأسبق، الذى استقال من منصبه.

وأعلن اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربي، تعيين أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، مديرا فنيا للفريق، خلفا لحمادة صدقي، على أن يتم إعلان الجهاز المعاون له ظهر اليوم الاثنين.

ولد محمد يحيى صدقى الشهير بحمادة صدقى بمحافظة المنيا، توج مع منتخب الشباب بلقب بطولة أفريقيا عام 1981، وشارك فى كأس العالم للشباب 1981 بأستراليا.

استمر صدقى في صفوف المنيا حتى انتقاله للأهلي مطلع موسم 1986-1987، حتى اعتزاله نهاية موسم 1992-1993، حقق مع الأهلي في 7 سنوات، 11 لقبا بواقع بطولة الدوري مرتين أعوام 1987، 1989، وكأس مصر 4 مرات أعوام 1989، 1991، 1992، 1993، وكأس الاتحاد 1989، دوري أبطال إفريقيا 1987، وأبطال الكؤوس مرتين 1986، 1993، بطولة الأفروأسيوية 1989.

لعب حمادة صدقى بقميص الأهلى 110 مباريات، سجل خلالها هدفا وحيدا، كما شارك مع المنتخب الأول فى 4 نسخ لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتوج بلقب نسخة 1986 بالقاهرة، وشارك في بطولة أبيدجان 1984، ومراكش 1988، والجزائر 1990.

عمل مدربا مساعدا للمنتخب المصري الأول في جهاز حسن شحاتة في الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا.

كما درب كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

ثم تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة في الموسم قبل الماضي قبل أن يعود لسموحة ثم أخيراً تدريب الانتاج الحربى