شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى فى 27 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر
موسيماني قاد الأهلي في: 27 مباراة بواقع" 7 مباريات في أفريقيا ـ 3 مباريات في كأس العالم للأندية ـ 3 مباريات في كأس مصر ـ 13 مباراة دوري عام"
فاز في: 19 مباراة
تعادل في: 6 مباريات
خسر: مباراتين
سجل لاعبو الأهلي مع موسيماني: 47 هدفاً في مختلف البطولات
استقبلت شباك الأهلي مع موسيماني: 13 هدفاً
وفاز الأهلى في مباراته الأخيرة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وفى هذا السياق عبر سامى قمصان، مدرب الفريق عن سعادته بفوز الاهلى على حساب طلائع الجيش، مؤكدًا أن هذا الفوز أعاد الثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا. وقال قمصان إن الفريق خاض المباراة وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وكانوا بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد، ونوجه لهم الشكر على الأداء البدنى والخططى والتحلى بشخصية الأهلي.
وأضاف مدرب الأهلى: واجهنا فريقًا قويًّا ويلعب بشكل دفاعى جيد، وهو ما احتاج منا إلى جهد كبير، والجهاز الفنى يعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء، وكانت هناك تعديلات فنية أسفرت عن تحسن الأداء وتسجيل هدف اللقاء الثاني.. وأى فريق كبير لا بد أن يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوى قدم مباراة كبيرة ونحن محظوظون بما يقدمه، كما أن أجايى أدى بشكل جيد.