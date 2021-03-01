شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى فى 27 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مسئولية تدريب النادي الأهلي فى ختام الموسم الماضي خلفاً للسويسري رينيه فايلر، ليقود المارد الأحمر للتتويج بالنجمة التاسعة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يفوز ببطولة كأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية، وحتى الآن لم يتذوق موسيماني مع الفريق الأحمر طعم الهزيمة إلا فى مباراتين، واحدة كانت أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف نهائي مونديال الأندية بهدفين نظيفين، والثانية كانت أمام سيمبا التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف.

ويستعد موسيماني لخوض تحدي جديد مع الأهلي عندما يقود المارد الأحمر فى ثالث جولاته بدور المجموعات أمام فيتا كلوب بحثاً عن استعادة مكانته بالمجموعة التى تراجع فيها إلى المركز الثالث بعد خسارته الأخيرة من سيمبا التنزاني.

موسيماني قاد الأهلي في: 27 مباراة بواقع" 7 مباريات في أفريقيا ـ 3 مباريات في كأس العالم للأندية ـ 3 مباريات في كأس مصر ـ 13 مباراة دوري عام"

فاز في: 19 مباراة

تعادل في: 6 مباريات

خسر: مباراتين

سجل لاعبو الأهلي مع موسيماني: 47 هدفاً في مختلف البطولات

استقبلت شباك الأهلي مع موسيماني: 13 هدفاً