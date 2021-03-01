شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج .. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك ووادى دجلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع نظيره وادى دجلة بإستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة يدخلها الفارس الابيض أملا في الحفاظ على صدارة الدوري بينما يستهدف دجلة الخروج بنتيجة إيجايبة للهروب من قاع المسابقة ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه المواجهة ..

س: ما ترتيب الزمالك ووادى دجلة فى جدول الدوري قبل صدام الليلة ؟

ج:يحتل الزمالك صدارة الترتيب في الوقت الحالي، برصد 29 نقطة، جمعها بعد لعب 12 مباراة أحرز خلالها 9 انتصارات وتعادل مرتين مع بيراميدز وأسوان وخسر مباراة وحيدة أمام غزل المحلة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق وادي دجلة المباراة، محتلا المركز الـ 18 والأخير بجدول ترتيب الدوري، جمعها بعد خوض 13 لقاء أحرز خلالها انتصار وحيد وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك ووادى دجلة ؟

ج:17 مباراة جمعت الزمالك ودجلة في مسابقة الدوري منذ صعود دجلة للممتاز موسم 2010-2011، الأرقام تعطي تفوق كبير جداً للزمالك بـ 9 انتصارات و26 هدفاً بينما لم يحقق دجلة أي فوز واكتفى بـ 8 تعادلات و12 هدفاً.

س: من يدير مباراة الزمالك ودجلة تحكيمياً ؟

ج: قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمد عادل حكما لمباراة الزمالك ووادي دجلة بالجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، على أن يتولى سيد شعبان مهمة حكم الفيديو.

س: كيف انتهت مواجهات الزمالك ودجلة بالموسم الأخير للدوري؟

ج: لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على دجلة بالموسم الماضى للدوري ففي الدور الأول تعادلا (1 – 1) تقدم مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 15 وتعادل أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 42 وأقيم اللقاء في 28 يناير الماضي، وفى الدور الثانى انتهت المباراة بالتعادل السلبى في 8 أكتوبر 2020 .

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادى دجلة الليلة؟

ج:يعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام دجلة مكونا من محمود جنش في حراسة المرمي، وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري.