شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يتواصل مع سفير مصر فى نيجيريا لحل أزمة المشاركة ببطولتى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن التواصل مع سفير مصر فى نيجيريا لحل أزمة المشاركة فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18سنة والشباب 19سنة، المقرر انطلاقهما بعد غد فى ظل عدم ضوح موقف مصر من المشاركة حتى الآن بسبب إصابات فيروس كورونا فى كلا المنتخبين.

وقال غزلان فى تصريح لليوم السابع، إن التواصل مع السفير يأتى من أجل مطالبته بالتدخل لعدم إيقاف اللاعبين فى المطار فى حال إجراء مسحة جديدة بنتيجة منذ 24 ساعة فقط، حتى لا يتم الاعتراض عليها فى المطار فى ظل الإصرار على حضور الاجتماع الفنى وفقا للوائح البطولة والمقرر له غدا، خاصة أن يوجد بعض الدول تطبق شروطا محددة على المسحات هو ما قد لا ينطبق على حالة منتخب مصر الذى سيجري المسحة والسفر مباشرة.

واقترح اتحاد الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة على الاتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل مباريات مصر فقط فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18 سنة والشباب تحت 19 سنة، المقرر انطلاقها بنيجيريا يوم 3 مارس المقبل بعد رفض الاتحاد النيجيرى تأجيل البطولتين لمدة أسبوع، بسبب إصابات فى منتخبى مصر بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد الأفريقى يصر على حضور مصر للإجتماع الفنى للبطولة وفقا للائحة البطولات بالاتحاد.

من جهته كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن تقديم طلب للاتحاد الأفريقى للعبة لتأجيل بطولتى أفريقيا للناشئات مواليد 18 سنة والشباب مواليد 19 سنة بنيجيريا والمقرر انطلاقها يوم 3 مارس المقبل بسبب ظهور حالات كورونا فى كلا المنتخبين إلا أنه قبل بالرفض.