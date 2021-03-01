شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: قفشة أفضل من عبدالله السعيد.. وصالح جمعة ضحية الدلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد حسن، نجم النادى الأهلى السابق، أن حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلي يحمل نفسه ضغوطاً كثيرة أثرت على تراجع مستواه بشكل ملحوظ مع الأهلي، وقال عبد الحميد حسن فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مستوى حسين الشحات محير جداً فى الفترة الأخيرة، أهدافه تعبر عن أنه لاعب ذو شخصية قوية ويستغل مهاراته، والمدرب عليه دور فى رفع الضغط عن اللاعب، مشيرا إلى أن فايلر كان شخصية على الخط مميز وحاسم جداً، ويتخذ قرارات ديكتاتورية، ولكن موسيمانى على الخط أستغربه جداً، يقف يشرح الأخطاء خارج الخط بشكل ملحوظ وهذا يؤثر على اللاعبين.

وأضاف لاعب الأهلى السابق، حسين الشحات ما زال حتى الآن يفكر فى ضخامة الرقم الذى انضم به إلى الأهلي، وعليه أن ينسى هذا الأمر حتى لا يحمل نفسه ضغوطاً زائدة، وقفشة لاعب رائع وحتى إذا تمت مقارنته بعبد الله السعيد فالسعيد لم يبدأ نفس البداية المميزة لقفشة، بالأمس وهو فى أسوأ حالاته، مرر كرة لأجاى فسجل الهدف الأول وهو لاعب هادئ ونادر لا يتأثر بضغوطات مثل حسين الشحات.

واختتم حسن قائلا، أما صالح جمعة فهو لم يتأسس بشكل مناسب، مر علينا الكثير من الناشئين لديهم مهارة غير طبيعية ولكنهم تعرضوا لنفس الانهيار الذى تعرض له صالح جمعة، وصالح جمعة "خد على الدلع".

وقرر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى منح لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات غداً لمحاربة الأجهاد الذى يعانى منها الفريق، وخاض الأهلى مراناً صباح اليوم الاثنين بملعب التتش دون راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف أمس فى الجولة الـ14 لبطولة الدوري.

وقرر موسيماني، خوض الفريق مران صباح اليوم عقب مباراة الطلائع على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غداً ثم يعاود التدريبات الأربعاء المقبل.

ويستعد الأهلى حالياً لمبارة فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والى ستقام بإستاد القاهرة فى التاسعة مساءً.