برشلونة يعلن استعداده للتعاون مع الشرطة في قضية "بارسا جيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسمياً، يؤكد خلاله استعداده للتعاون مع الشرطة بشأن التحقيق في القضية المعروفة بإسم "بارسا جيت".

وكانت الشرطة الوطنية تواجدت داخل مكاتب "كامب نو" صباح اليوم الاثنين، للتحقيق والبحث حول الملفات المتعلقة بالقضية المعروفة بإسم "بارسا جيت".

وأفادت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أنه تم إلقاء القبض على بارتوميو رئيس برشلونة السابق، بالإضافة إلى أوسكار جراو المدير العام السابق للنادي وجوميز بونتيفي محامي النادي السابق في إطار قضية مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار النادي الكتالوني في بيانه الذي أصدره على موقعه الرسمي، أن برشلونة قدمت تعاونها الكامل للسلطات القضائية والشرطة لتوضيح الحقائق التي هي موضوع هذا التحقيق.

وأضاف البيان: "المعلومات والوثائق التي طلبتها الشرطة القضائية قد اقتصرت بشكل صارم على الوقائع المتعلقة بهذه القضية".

وأعرب نادي برشلونة في ختام بيانه عن احترامه البالغ للإجراءات القضائية الجارية، مع الاحتفاظ بقرينة البراءة للأشخاص الذين تضرروا من إجراءات التحقيق.