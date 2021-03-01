لابورتا عن اعتقال بارتوميو: ليست أخبارا جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة على خبر اعتقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق على خلفية قضية "بارسا جيت".

ووفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فقد تواجدت الشرطة الوطنية داخل مكاتب "كامب نو" للتحقيق والبحث حول الملفات المتعلقة بالقضية المعروفة بإسم "بارسا جيت".

وخلال مقابلة رئيس نادي برشلونة السابق جوان لابورتا على الهواء مباشرة من قبل محطة Lleida المحلية، قال لابورتا: "افتراض البراءة أولاً، إنها ليست أخبارًا جيدة ولا أخبارًا سارة لبرشلونة لأن هذا الشخص كان رئيسًا لنادي برشلونة".

وأضاف: "على الرغم من أنه لم يكن لديه إدارة جيدة، إلا أنه لا يزال رئيسًا لنادي برشلونة وهذه الأخبار ليست سارة لأي شخص.. الحقيقة هي أنها أخبار مروعة بالتأكيد".

وسبق للابورتا رئاسة برشلونة، أحرز الفريق الكتالوني خلال فترة ولايته لقب الدوري الإسباني أربع مرات إضافة للقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في كأس العالم للأندية كما أحرز فريق السلة بالنادي لقب الدوري الإسباني مرتين إضافة للقب الأوروبي مرة واحدة.

جدير بالذكر أن برشلونة سيجري انتخابات النادي يوم 7 من شهر مارس الجاري.