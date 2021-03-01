سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف"، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم الزمالك المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط ويتذيل توينجيت الجدول برصيد نقطة واحدة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مساء اليوم مع وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري.