مصر تحصل على حق استضافة كأس العالم 2022 للرماية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد الدولي للرماية برئاسة فلاديمير ليسن إسناد تنظيم بطولة كأس العالم 2022 للرماية إلى مصر، وذلك في ظل النجاحات التي تحققها مصر في استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش المقامة منذ 22 فبراير الماضي وتستمر حتى الخامس من مارس الجاري بمشاركة 32 دولة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين :"أسند الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقية/مسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، حيث سيتجمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات."

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على تفوق بلاده في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، الأمر الذي يبعث الثقة للاتحادات الدولية فى إسناد تنظيم مصر لمختلف البطولات، مشيرا أن النجاحات التي تحققها الدولة في استضافة كبرى الفعاليات على مختلف الأصعدة تعد واحدة من أبرز العوامل الجاذبة لاستضافة مزيد من البطولات.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي للرماية على إسناد بطولة كأس العالم للرماية في العام المقبل، إلى مصر.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للرماية سعادته بالمستوى التنظيمي الرائع لكأس العالم للرماية بالخرطوش بمصر، وحسن الاستضافة لجميع المنتخبات المشاركة، موضحا أن مصر باتت وجهة لاستضافة كبرى البطولات.