المصري: موقف العراقي؟ الكرة الآن في ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إن الكرة الآن في ملعب كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي، مضيفًا أن قرار تحمل الأندية تكاليف مسحات كورونا أمر "غير واقعي".

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال الخولي: "الكرة في ملعب كريم العراقي، المصري لن يقف على لاعب، هو لاعب كبير بكل تأكيد وابن من ابناء النادي وابن من ابناء بورسعيد".

وأضاف: "هناك نقطة خلاف بيننا وبينه ونحن مصرين على موقفنا بشأن عدم كتابة شرط جزائي في العقد".

وتابع: "عقده مازال مستمر معنا لكننا نتبع سياسة التجديد في وقت مبكر، اتفقنا على كافة الأمور لكن وكيله مُصر على وضع شرط جزائي في العقد".

وواصل: "نحن كإدارة نرفض الأمر، وإذا وافقنا سنبالغ في القيمة المالية مثلما حدث مع محمود وادي حينما وضعنا في عقده شرط جزائي بقيمة 50 مليون جنيه".

وأكمل: "أي لاعب يتلقى عرضًا سواء داخل مصر أو خارج مصر لا نمانع رحيله طالما سيحقق استفادة له وللنادي".

وعن أزمة المسحات، قال: "حتى الآن لم نجر أي مسحة ولدينا مباراة غدًا أمام بيراميدز، من الصعب تحمل تلك النفقات، هذا كلام غير واقعي ومن الطبيعي ان يتحملها اتحاد الكرة".

جدير بالذكر أن الخولي أشار في تصريحات سابقة إلى أن اللاعب يخوض تدريبات منفدرة في الوقت الحالي بسبب تمرده على النادي.