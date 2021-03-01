وزير الرياضة يوافق على دعم الأندية الجماهيرية بـ42 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وافق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ مالي لدعم الأندية الجماهيرية على مستوى الدولة المصرية، بقيمة تصل لـ42 مليون جنيه.

وتضمن الدعم مختلف الأندية الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك والمصرى والاتحاد السكندري والسكة وأسوان و طنطا وجميع أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس واسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية بإجمالى مبلغ 42 مليون جنيه و95 ألف جنيه لمختلف تلك الأندية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية.

وأشار أشرف صبحي أيضاً أن الأمر بغرض دعم تكثيف أنشطتها المختلفة باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية فضلاً عن خدماتها الرياضية.

وصرح وزير الرياضة قائلاً "الوزارة تعمل في مسارين متوازيين من ناحية الرقابة والتفتيش وضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الكيانات الرياضية والشبابية في جميع المحافظات".

وشدد "ومن ناحية أخرى تعمل الوزارة بحرص على استقرار تلك الكيانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها لتحقيق أهدافها وتلبية تطلعات وطموحات أعضائها وروادها من مختلف طوائف المجتمع".

وتابع "تم توجيه المعنيين بالوزارة للعمل على مدار الساعة بمتابعة أحوال كافة الأندية ومراكز الشباب ودراسة وتقديم الحلول لأية مشكلات تعترى تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها".

واختتم "سواء المشاكل التي تتعلق بمستوى الممارسة أو المنافسات الرسمية التي تخوضها الأندية، بجانب مساندة الأندية للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل تراجع إيرادات بعض الهيئات بسبب فيروس كورونا وتداعياته المختلفة".