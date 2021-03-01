الطلائع: اللعب أمام الأهلي يتطلب التركيز "100 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن إدارة الفريق لا تُمانع رحيل أي لاعب في حال لم يحدث تعارض مع مصلحة النادي، مضيفًا أن اللعب أمام الأهلي يتطلب التركيز طوال 100 دقيقة وليس 90 دقيقة فقط.

وقلب الأهلي تأخره أمام طلائع الجيش ليحقق الفوز بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال مهدي: "عندما تلعب أمام الأهلي عليك أن تبقى متيقظا طوال 100 دقيقة وليس 90 دقيقة فقط".

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي، وسنحت لنا أكثر من فرصة كانت لتقلب نتيجة المباراة لكنها طبيعة اللاعب المصري".

وعن موقف الإدارة من رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق، قال: "القرار يعود لمجلس إدارة النادي لما يراه في مصلحة النادي واللاعب، وطالما سيستفيد النادي من بيع اللاعب مع وجود بديل ودون حدوث خلل أو تعارض مع مصلحة الفريق فلا نمانع".

جدير بالذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.