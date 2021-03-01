الدوري السعودي | بالصورة.. إيطالية تتحدث عن خماسية الهلال أمام الفتح

أعدت صحيفة “itasportpress” الإيطالية تقريرًا عن اللاعبين الإيطاليين المتألقين خلال مباريات هذا الأسبوع في كافة الدوريات حول العالم، وكان من بينهم محترف الهلال سباستيان جيوفينكو، الذي حقق الفوز

بالأمس على الفتح بنتيجة 5 ـ 2 ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الصحيفة أن جيوفينكو شارك في الشوط الثاني من مباراة الهلال أمام الفتح، واستطاع تقديم تمريرة حاسمة في الهدف الرابع لفريقه الذي أحرزه زميله سالم الدوسري.

وأضافت “كان فوز رائع لفريق الهلال بخمسة أهداف مقابل هدفين.. جيوفينكو دائمًا ما يظهر بصمته مع فريقه منذ حضوره قبل عامين قادمًا من تورنتو الكندي”.

وهكذا، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، الذي لديه مباراة مع ضمك، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 في المركز الثالث عشر.