بث مباشر الاتحاد السكندري وانبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري، المؤجلة من الجولة الرابعة، والمقرر لها مساء اليوم الاثنين 1 مارس 2021.

يستضيف ملعب الاسكندرية الدولي مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بإدارة الحكم “محمد يوسف” الذي يساعده هشام طلب ومحمود عبد السميع، بالاضافة إلي حسن محمود كحكم رابع، ونادر قمر الدولة ومحمود ناجي على تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش.

وتُنقل على قناة أون تايم سبورتس HD2 بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”، كما تنقل علي إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت FM.

وهذه المباراة هي الأولى بين الاتحاد السكندري وإنبي هذا الموسم 2021/2020 بعدما تأجلت لأكثر من مرة، آخرها يوم 18 يناير الماضي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي “زعيم الثغر”.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن إنبي صاحب المركز الثامن.

ويسعى زعيم الاسكندرية لسد الفجوة التي بدأت تضح بيه وبين الفريق البترولي خلال الخمس سنوات الماضية، حيث خسر الاتحاد من إنبي في 6 مناسبات، وتعادل معه 3 مرات، وفاز مرة يتيمة ترجع إلى يوم 20 نوفمبر 2018 بهدف دون رد سجله “رزاق سيسيه”.