الدوري السعودي | الإعلام الأرجنتيني يتغنى بما فعله فيتو مع الهلال

تلقى محترف نادي الهلال، لوسيانو فييتو، إشادة كبيرة من الصحف والمواقع الأرجنتينية، عقب مساهمته في فوز فريقه 5 ـ 2 على الفتح، أمس الأحد، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة “grupolaprovincia” الأرجنتينية: “الأرجنتيني لوسيانو فييتو يسجل هدفًا جميلًا في الكرة السعودية.. ساهم اللاعب في فوز الهلال 5 ـ 2 على مضيفه الفتح ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي.. أصبح رصيد فريقه 39 نقطة بفارق عن الشباب الذي سيلعب مع ضمك”.

فيما أشارت شبكة “tycsports” الأرجنتينية إلى أن فييتو صاحب الـ27 عامًا أحرز لفريقه الهلال الهدف الثالث بعد 40 دقيقة، وقتل المباراة أمام الفتح.

وأضافت “هذا الهدف هو الثاني لمحترف الهلال فييتو خلال 18 مباراة. فيما يحتل صدارة الهدافين لفريقه بافتيمبي جوميز برصيد 15 هدفًا”.

هذا ورفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، الذي لديه مباراة مع ضمك، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 في المركز الثالث عشر.