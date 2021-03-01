الدوري السعودي | بيرو تُجدد ثقتها في كاريلو بعد مستواه الرائع أمام الفتح

امتدحت صحيفة “elcomercio” البيروفية اللاعب أندريه كاريلو بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباراة الأمس أمام الفتح، التي انتهت بفوز الزعيم 5 ـ 2، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت أن “كاريلو حاليا هو أفضل لاعب في بيرو، وقد ظهر ذلك بوضوح في مباراة الهلال ضد الفتح. سجل هدفا بطريقة ساحرة وبالتأكيد سيكون أول المتواجدين في تشكيلة بيرو خلال المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022 أمام بوليفيا وفنزويلا”.

وأضافت “أنهى الهلال الشوط الأول متفوقا على الفتح بثلاثة أهداف، سجلهم أندريه كاريلو، بافتيمبي غوميز، ولوسيانو فييتو، عند الدقائق “23، 26، 40″، وفي الشوط الثاني قلص عمار الدحيم الفارق في الدقيقة 60”.

وأكملت “بعدها عاد الهلال وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 73 عن طريق سالم الدوسري، ثم سجل الفتح هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق كريستيان كويفا، وفي الدقيقة 84 اختتم سالم الدوسري مسلسل الأهداف بهدف من تسديدة قوية”.

وهكذا، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، الذي لديه مباراة مع ضمك، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 في المركز الثالث عشر.