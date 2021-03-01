صفقات مانشستر سيتي | رعونة جيسوس قد تتسبب في استمرار أجويرو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يجدد عقد مهاجم الفريق، سيرجيو أجويرو، رغم الصيام التهديفي الذي يعاني النجم الأرجنتيني هذا الموسم.

ولم يسجل أجويرو (32 عامًا) أي أهداف الموسم الحالي في الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2011، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز” البريطانية، أن مانشستر سيتي قد يمدد عقد أجويرو، رغم ابتعاده عن التسجيل منذ 405 يومًا، في الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت آخر أهداف أجويرو بالدوري الانجليزي في مرمى شيفيلد يونايتد، في 21 يناير 2020، في الجولة الـ24 من البريميرليج الموسم الماضي 2019/20.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإنها لا ترى مجال لرحيل أجويرو نهاية الموسم الحالي، في ظل عدد الفرص الكبير، الذي يهدره المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس؛ حيث لم يسجل سوى 4 أهداف فقط خلال 18 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

علمًا بأن الصيام التهديفي الذي يعاني منه أجويرو؛ بسبب الكم الكبير من الإصابات التي تعرض لها النجم الأرجنتيني على مدار الموسم، تضمنتها إصابته بعدوى فيروس كورونا، كوفيد-19.

ورفض جوارديولا الاستعجال بإعادة أجويرو إلى تشكيلة مانشستر سيتي؛ حيث أبقاه على دكة الاحتياط لثلاث مباريات، قبل أن يدفع به أساسيًا ضد وست هام يونايتد، أول أمس السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم 2020/21.

ورغم تصريح المدرب الإسباني الملقب بالفيلسوف، بأن أجويرو عليه إثبات نفسه كي يتم تمديد عقده، فإن مانشستر سيتي على الأرجح سوف يجدد للنجم الأرجنتيني تعاقده، لأنه سيظل خيارًا جيدًا لهجوم الفريق بفضل خبرته الكبيرة، وذلك فقط في حالة عدم التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط أجويرو مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، ولكن بشرط استمرار قائد وأسطورة الفريق، ليونيل ميسي وعدم رحيله في نهاية الموسم الحالي.

وهو الخيار الذي يدعمه تصريح أجويرو، بأنه لا يعرف ما هي طبيعة مستقبله بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن سيرخيو أجويرو انضم إلى صفوف السيتيزنز في صيف 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني نظير 40 مليون يورو، وشارك النجم الأرجنتيني منذ ذلك الحين في 381 مباراة بقميص السكاي بلوز بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 256 هدفًا وتقديم 73 تمريرة حاسمة.