الدوري السعودي | كاريلو يعود لتصدر الصحف البيروفية بعد خماسية الهلال أمام الفتح

تحدثت صحيفة “futbolperuano” البيروفية عن مواجهة الهلال والفتح، أمس الأحد، التي انتهت بفوز الزعيم 5 ـ 2، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لافتة إلى أن اللقاء شهد لقاء من نوع خاص بين الثنائي البيروفي أندريه كاريلو وكرستيان كويفا.

وقالت الصحيفة “كاريلو ينتصر في مبارزة ضد كويفا.. الهلال يسحق الفتح 5 ـ 2 في الدوري السعودي. مباراة كانت ذات نكهة خاصة بسبب المبارزة البيروفية التي جرت بين أندريه كاريلو وكريستيان كويفا”.

وأضافت “كان محترف الهلال هو الذي انتهى به الأمر بالفرحة في نهاية الـ 90 دقيقة، ليس فقط لأن فريقه حقق الفوز الكبير، بل لأنه كان حاضرًا أيضًا بالهدف الأول، مما فتح الطريق أمام مزيد من الأهداف”.

وأوضحت “سيطر الهلال تمامًا على الشوط الأول، وظهر كاريلو في الدقيقة 23، بلمسة ساحرة من ركلة ركنية جعل الحارس كوفال بدون خيار، وكان هدفا رائعًا. وقت طويل وسيحضر المهاجم بافيتيمبي جوميس أيضًا، محققًا الهدف الثاني في الدقيقة 26. ولكن كما يقول المثل، لا يوجد ثاني بدون ثالث؛ في غضون 40 دقيقة وقبل أن يذهب للراحة، كان لوسيانو فييتو قد سجل هدفًا آخر”.

وأشارت إلى أن الفتح في الشوط الثاني حاول إظهار وجه آخر، واستطاع كويفا صناعة الهدف الأول من ركلة حرة، لكن الفرح لم يدم طويلا لصاحب الأرض، الذي عانى مرة أخرى في الدقيقة 73 دقيقة، وهذه المرة كان الهدف من سالم الدوسري”.

وأردفت الصحيفة البيروفية “إذا أظهر كاريلو مهاراته مع المرمى، فإن كويفا لا يريد أن يتخلف عن الركب، وبعد خطأ في المنطقة، قام لاعب خط الوسط البيروفي بتسديد ركلة جزاء وجعل النتيجة 4 ـ 2”.

وأنهت بقولها “كان التفوق إجماليًا للضيوف، حيث أحرز الهلال آخر الأهداف في الدقيقة 84، عن طريق سالم الدوسري الذي أكمل الثنائية. فاز بمبارزة البيروفيين أندريه كاريلو، الذي بقي مع الهلال في المركز الثاني في الترتيب برصيد 39 نقطة. بينما يحتل الفاتح المركز الثالث عشر بـ25 نقطة”.