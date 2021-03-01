الشرطة الإسبانية تلقي القبض على بارتوميو وتقتحم مقر برشلونة

ألقت شرطة إقليم كتالونيا، القبض على رئيس برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو بتهم فساد.

كما أفادت إذاعات “كادينا سير” و”راديو كتالونيا” أنه تم إلقاء القبض على عدد من معاوني بارتوميو السابقين، أبرزهم رئيس الخدمات القانونية السابق في برشلونة، رومان جوميز بونتي.

وكانت الشرطة قد اقتحمت مقر نادي برشلونة، من أجل التحقيق في قضية الشبكات الإجتماعية، في عهد بارتوميو، المعروفة إعلاميًا باسم “بارسا جيت”.

ووجهت اتهامات لبارتوميو بتأجير شركة تعمل عبر وسائل التواصل الإجتماعي نظير مليون يورو، لتشويه سمعة بعض اللاعبين وأساطير النادي، على رأسهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

حيث تم استخدام حسابات وهمية ولجان إلكترونية من قبل الإدارة السابقة، لتلميع صورة مجلس رئاسة برشلونة السابق، وتشويه المنتقدين.

واستقال بارتوميو ومجلسه بسبب ضغوطات على الإدارة، في أكتوبر الماضي، بعدما نظم مشجعي النادي حملة لسحب الثقة من رجل الأعمال الإسباني عن طريق جمع التوقيعات لعزله، ونجحت الجماهير في جمع الأصوات المطلوبة، لإجراء استفتاء على رحيله.