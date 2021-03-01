تابع لايف | بث مباشر مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الشباب وضمك ضمن مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021، في ختام مباريات الجولة ال21 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقام مباراة الشباب وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضة في المحالة، بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران التي لم تساعد فريق الشباب على السفر من الرياض.

ما هو موعد مباراة الشباب ضد ضمك؟

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:05 بتوقيت السعودية، 15:05 بتوقيت مصر، 14:05 بتوقيت جرينيتش، بإدارة الحكم السعودي “تركي الخضير”، والذي سيساعده فهد العمري وإبراهيم الدخيل، على أن يتولى بندر القحطاني مسؤولية الحكم الرابع، وشكري الحنفوش وعادل شراحيلي مسؤولية تقنية الفيديو المساعد “فار”.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي؟

وينقل البث المباشر لمباراة الشباب وضمك على القناة الرياضية السعودية 1 بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي، كما تنقل على موقع يوتيوب.

وكان اللقاء الأول بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قد انتهى بفوز صعب للشباب في الجولة السادسة، حيث انتظر الفريق حتى الدقيقة 80 ليحتفل بهدف التقدم الذي سجله تركي العمار، علمًا بأن ضمك سجل أولاً عن طريق اللاعب الجزائري “إبراهيم الشنيحي”، ليرد نواف العابد بهدف التعديل للشباب بعدها بدقائق.

ويعلق عشاق الهلال آمالاً عريضة على لاعبي ضمك لإسقاط الشباب في فخ التعادل أو الخسارة، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وتمكن الهلال من تقليص فارق النقاط بينه وبين الشباب لنقطتين بعد فوزه الكاسح على الفتح ليلة أمس الأحد لحساب نفس الجولة.

ولدى ضمك الدافع اللازم لتعطيل مسيرة الشباب، إذ يحتل المركز الـ 15 (الثاني أسفل الجدول) برصيد 17 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الرائد والفتح وأبها أصحاب المراكز الـ 12 و13 و14 – على الترتيب –.

ويعيش أبها نتائج سلبية منذ الجولة 18، فلم يحصد سوى نقطة واحدة من آخر 4 مباريات كانت أمام النصر ليلة أمس الأحد، ومع ذلك لم يستغل ضمك الفرصة سوى مرتين حين هزم الهلال 1/صفر وتعادل مع العين 1/1.

ضمك 1-2 الشباب

???? ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز (المحالة)

???? الدوري السعودي (الجولة 21)

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