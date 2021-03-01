الإسماعيلي ينهي معسكره في العين السخنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي معسكره في العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، إنهاء معسكر الفريق المقام بالعين السخنة، اليوم الإثنين.
وكان الإسماعيلي دخل في معسكر مغلق، الخميس الماضي، في العين السخنة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، وكان من المفترض أن ينتهي المعسكر غدًا الثلاثاء، قبل أن يقرر الجهاز الفني إنهاءه قبل موعده بـ24 ساعة.
وجاء قرار الجهاز الفني للإسماعيلي، بسبب مباراة وادي دجلة المقرر لها 5 مارس الجاري، في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع عشر في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل 6 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مثلها، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
181,829
-
تعافي
140,460
-
وفيات
10,639