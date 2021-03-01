شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي معسكره في العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، إنهاء معسكر الفريق المقام بالعين السخنة، اليوم الإثنين.

وكان الإسماعيلي دخل في معسكر مغلق، الخميس الماضي، في العين السخنة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، وكان من المفترض أن ينتهي المعسكر غدًا الثلاثاء، قبل أن يقرر الجهاز الفني إنهاءه قبل موعده بـ24 ساعة.

وجاء قرار الجهاز الفني للإسماعيلي، بسبب مباراة وادي دجلة المقرر لها 5 مارس الجاري، في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع عشر في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل 6 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مثلها، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.