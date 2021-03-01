شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يقترب من الرحيل عن بيراميدز بعد مواصلة تجميدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت إدارة نادي بيراميدز، تجميد اللاعب عمر جابر، بعد أزمة اعتراضه على حصول الحارس شريف إكرامي كقائد ثالث للفريق، خلف عبدالله السعيد وعلي جبر.

وقررت إدارة بيراميدز، تجميد اللاعب وتغريمه ماليًا يسبب اعتراضه على قرار حصول اكرامي على الشارة، خاصة أن هناك عناصر أقدم داخل الفريق، ومنهم عمر نفسه بخلاف نبيل عماد دونجا. وخرج عمر جابر من قائمة بيراميدز لمواجهة المصري غدا الثلاثاء بالدوري المصري، لأسباب تأديبية ووفقا لمصدر فان اللاعب قد يرحل عن النادى خلال الفترة المقبلة .

وشهدت القائمة، عودة الغاني جون أنطوي بعد غياب، بينما ابتعد المدافع أسامة جلال للإصابة، ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي

الوسط: إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- محمد فاروق- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- محمود صابر

الهجوم: جون أنطوي- دييجو رولان- محمود وادي- دودو الجباس