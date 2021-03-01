شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر تأشيرات الهلال السوداني يربك حسابات النادي قبل مواجهة بطل الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتاب نادي الهلال السوداني حالة من القلق، بعدما تأخر وصول التأشيرات الخاصة ببعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر، لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، المقررة الجمعة المقبل أمام شباب بلوزداد.

ووفقا الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك قالت أن نادي الهلال السوداني، خاطب صباح اليوم الاثنين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وأخبرة بتأخر استجابة السفارة الجزائرية بالخرطوم، لطلب الهلال الحصول على التأشيرات، ومنح الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة الفريق، إذن الدخول للأجواء الجزائرية.

وأضافت الصفحة الرسمية أن الهلال، أودع جوازات سفر أفراد بعثته، في السفارة الجزائرية بالخرطوم، منذ الأربعاء الماضي، معتبرا أن الوقت أصبح «ضيقا جدا» لإكمال إجراءات منح التأشيرة، لأن بعثة الفريق من المقرر أن تغادر إلى الجزائر، في السادسة صباح الأربعاء المقبل.

في شأن مختلف هاجمت جماهير نادي الهلال السوداني قرار ادارة النادي بالتعاقد مع المصري حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق، بعدما أقترب من تولى تدريب الهلال السوداني عقب اعلان رحيلة عن نادي الانتاج الحربي المصري.

وهددت الجماهير السودانية، من غضب كبير سينال الجكاهير في حالة التعاقد مع صدقي .

وقالت الجماهير أن حمادة صدقي رحل عن الهلال السوداني قبل مباراة كانت مصيرية الموسم الماضي امام الاهلى المصري في بطولة دورى أبطال أفريقيا .