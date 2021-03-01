شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يدرس تكرار تجربة محمد صلاح حال الرحيل عن أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يميل محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف بصفوف نادى أستون فيلا الإنجليزى لتغيير وجهته الاحترافية بعد نهاية الموسم، والبحث عن نادى آخر بسبب عدم مشاركته أساسيًا في الدوري الانجليزي مع فريقه منذ بداية الموسم.

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن وكيل أعمال تريزيجيه عرض عليه عدة عروض من أندية أوروبية، وأن اللاعب يميل للعب في الدورى الإيطالى في حال عدم تليقه عرضا مناسباً من أحد أندية الدورى الإنجليزى لكرة القدم والاستقرار على الرحيل عن أستون فيلا الإنجليزى.

وأوضح المصدر أن تريزيجيه يفضل الدوري الإيطالي حتى يكرر نفس تجربة محمد صلاح عندما لم يوفق مع فريق تشيلسي وذهب للإحتراف بالدوري الإيطالى، ما أعاد للفرعون المصري بريقه من جديد، قبل أن لفريق ليفربول ويتألق معه.

وتوترت علاقة تريزيجيه مع دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا بسبب عدم اعتماد الأخير على النجم المصري أساسياً في المباريات منذ بداية الموسم حيث لم يشارك تريزيجيه سوى في 15 مباراة فقط وبشكل غير أساسى.

ولم يحرز تريزيجيه مع أستون فيلا إلا هدفاً واحداً وصنع مثله منذ بداية الموسم وهو ما أرجعه اللاعب لعدم انتظامه في المشاركة أساسياً.

كان أستون فيلا فاز في مباراته الأخيرة على ليدز يونايتد بهدف للاشىء، ليرتفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البريمرليج، ولم يشارك تريزيجيه في هذة المباراة إلا في الدقيقة 89.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة فريق شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثامنة مساء في الجولة الـ27 لمباريات الدورى الإنجليزى لكرة القدم البريميرليج.