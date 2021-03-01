شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: أستحق تمثال في الزمالك وسددت كل ما على النادي من مستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير نادي الزمالك.

وقال منصور في تصريحات لـ«المصري اليوم»:«اللجنة الحالية اعتادت إطلاق شائعات لخداع الجمهور وتبرئة أنفسهم من الفشل في إدارة أمور النادي».

وأضاف منصور: «أتحدى المسؤولين عن النادي حاليا أن يخرجوا بمستند رسمي واحد بمستحقات للضرائب والتأمينات والفيفا وأرض فرع 6 أكتوبر والأوقاف»

وتابع منصور: «لو اللجنة في وزارة الشباب والرياضة أصدروا بيان رسمي بما قام به مرتضى منصور وسداده كل ما على النادي للتأمينات والضرائب لاستحق مرتضى تمثال في النادي.».

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، ورفض الطعون المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.