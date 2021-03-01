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«الإدارية العليا»: الحكم في طعن مرتضي منصور على حل مجلس الزمالك 15 مارس

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شيماء القرنشاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل جلسة 15 مارس الجاري للحكم في الطعون المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق وعدد من أعضاء مجلس الإدارية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي برئاسته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.

كانت المحكمة قد نظرت اليوم أولي جلسات طعن مرتضي و«مجلس إدارته» وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني فيه، حيث أوصت برفض الطعون وتأييد قرار حل النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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