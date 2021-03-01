شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا»: الحكم في طعن مرتضي منصور على حل مجلس الزمالك 15 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المحكمة الإدارية العليا منذ قليل جلسة 15 مارس الجاري للحكم في الطعون المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق وعدد من أعضاء مجلس الإدارية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي برئاسته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.

كانت المحكمة قد نظرت اليوم أولي جلسات طعن مرتضي و«مجلس إدارته» وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني فيه، حيث أوصت برفض الطعون وتأييد قرار حل النادي.