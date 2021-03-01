شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بعد فوز ليفربول على شيفيلد: «في تحسن» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على فوز فريقه أمس على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر محمد صلاح تغريدة على موقع التدوينات «تويتر» مصحوبة بصور من المباراة وكتب عليها :«في تحسن».

في إشارة إلى تحسن أداء فريق ليفربول بعد تعرضه للخسارة 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

و يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لاستضافة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الخميس المقبل.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي البريميرليج حالياً برصيد 17 هدفا.

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ويسعى محمد صلاح Mohamed salah للاقتراب بشدة من هدفه المائة بقميص ليفربول تحسبا لرحيله عن ناديه خلال نهاية الموسم الجاري، فضلا عن أنه يريد التسجيل للمرة الرابعة على التوالي خلال معلب الأنفليد معقل الريدز.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسبب التعثر في 6 مباريات بالخسارة و8 تعادلات.

وأرجع بعض الخبراء تراجع فريق ليفربول هذا الموسم لكثرة الإصابات التي تعرض لها الفريق لأبرز نجومه على رأسهم فيرجيل فان دايك، وأيضا تذبذب مستوى حارسهم البرازيلي أليسون بيكر.