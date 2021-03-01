شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تمنح مبابي التفوق على نيمار وتجعله رجل المرحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليس سراً أن كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سيصبح قريبًا أفضل لاعب في العالم، وذلك بفضل إمكانياته الرائعة التي يتمتع بها، وأثبت ذلك مرة أخرى خلال مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني والذي استطاع خلالها تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز أثرياء باريس العريض على برشلونة بأربع أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الكامب نو في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

جاء مبابي إلى ملعب حديقة الأمراء قادمًا من صفوف فريق موناكو في موسم 2016-2017، ومنذ ذلك الحين وأصبح النجم الدولي الفرنسي واحدًا من أفضل المواهب الكروية في العالم، وتسيل موهبة مبابي لُعاب أكبر الفرق الأوروبية، التي ترغب في الاستفادة من خدماته في أقرب وقت مُمكن.

وجود مبابي صاحب الـ 22 عامًا وتألقه اللافت سيُقلل بالتأكيد من هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجوائز الشخصية في آخر 15 عامًا، ومع اقتراب الثنائي الشهير من نهاية حياتهما المهنية، تحول الانتباه إلى من المُرجح أن يتولى المسؤولية باعتباره اللاعب الأكثر اكتمالاً في العالم.

يعتبر نيمار على نطاق واسع ثالث أفضل لاعب في هذا الجيل وهو مُحق في ذلك. حقق البرازيلي الدولي بصمته الواضحة للجميع منذ ظهوره الأول مع سانتوس، لقد واصل تحقيق مكانة أسطورية في برشلونة وباريس سان جيرمان وكذلك المنتخب البرازيلي. كان موضوع النقاش الشائع في السنوات القليلة الماضية هو المقارنات بين نيمار وكيليان مبابي، حيث حظي كلا اللاعبان بدعم قوي.

على الرغم من أن قدرة نيمار قد لا تكون موضع شك، إلا أنه يُمكن اعتبار كيليان مبابي اللاعب الأفضل.

فيما يلي 5 أسباب تجعل مبابي لاعبًا أفضل من نيمار..

5- التفوق البدني:

في كرة القدم على مستوى النخبة، تعتبر اللياقة البدنية جزءًا لا يتجزأ من اللعبة. يتم إيلاء عناية خاصة للحفاظ على لياقة اللاعبين، مع التركيز على نظامهم الغذائي وأنماط التدريب، ومع ذلك، فإن طبيعة كرة القدم كرياضة اتصال تعني أن الإصابات لا تزال جزءًا كبيرًا من اللعبة، حيث تسبب التدخلات الخشنة واللعب البدني مشاكل في اللياقة البدنية للاعبين.

أسلوب نيمار في اللعب الاستعراضي في كثير من الأحيان يجعل من اللاعبين المُنافسين يتعمدون التدخلات الخشنة معه، وقد أدى ذلك إلى غيابه عن الملاعب لعدة أشهر في أكثر من مناسبة، حيث منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، تعرض لاعب سانتوس السابق لما لا يقل عن 15 إصابة مما جعله يغيب عن أكثر من 80 مباراة. جاءت معظم هذه المباريات في نقاط حاسمة في حملة ناديه وكان سجل لياقته السيئ يعني أنه لا يمكنه لعب دوره مع النادي.

على عكس زميله، حيث لم يتعرض كيليان مبابي لأي إصابات خطيرة في مسيرته حتى الآن، وقد تكون الإصابة الأطول له في مسيرته عبارة عن غياب لمدة شهر بسبب إصابة في أوتار الركبة في عام 2019.

سجل اللياقة البدنية المتفوق لمبابي يعني أنه يمكن الاعتماد عليه ليكون متاحًا عندما يكون الفريق في حاجة إلى خدماته على عكس نيمار الذي يغيب لفترة طويلة، مما يضع اللاعب الفرنسي في مكانة أعلى.

4- الأكثر احترافية:

بالإضافة إلى سجل لياقة نيمار السيئ، فقد تم اتهامه أيضًا بأنه يفتقر إلى الاحترافية المطلوبة من لاعبي كرة قدم النخبة. فاللاعب البرازيلي يُحب كثيرًا التواجد في الحفلات والملاهي الليلة في ساعات متأخرة وهو ما يؤثر على مستواه داخل الملعب.

لقد أظهر لنا التاريخ أن لهذا تأثيرًا متوافقًا على مسيرة اللاعب، حيث فشل معظمهم في الوصول إلى مستويات كبرى، حيث كانت هناك تقارير تفيد بأن نيمار قد انغمس من قبل مجلس إدارة باريس سان جيرمان، مع إعطاء مهلة له لاختيار المباريات التي يريد المشاركة فيها.

يميز أعظم اللاعبين في العالم أنفسهم عن أقرانهم بتفاصيلهم الدقيقة. يتم أيضًا الحرص الشديد على ضمان أن أجسادهم في حالة جيدة لتحقيق أقصى قيمة، لا تحتاج إلى النظر إلى أبعد من كريستيانو رونالدو لترى آثار الاحتراف على مسيرة لاعب كرة القدم. يصادف أن مبابي يعتبر اللاعب البرتغالي الدولي المُفضل لديه.

لم يشارك الدولي الفرنسي في أي قضايا خارج المستطيل الأخضر حتى الآن في حياته المهنية ويحاول الحفاظ على أعلى مستوى من الاحتراف. هذا الاختلاف الكبير في طريقة تعاملهم مع مسيرتهم المهنية يجعل مبابي يتفوق على نيمار.

3- الأكثر تأثيرًا:

انضم كيليان مبابي ونيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 ولعب كل منهما دوره في ترسيخ مكانة النادي باعتباره القوة الفرنسية الأكثر هيمنة، ومع ذلك، في السنوات الأربعة الماضية، كان لمبابي لحظات حاسمة أكثر من نيمار في أكبر مرحلة.

بينما كان نيمار يتدحرج ويغوص في روسيا، أثبت مبابي أنه القوة الدافعة لفرنسا للفوز بلقب كأس العالم 2018، احتل هذا الشاب البالغ من العمر 19 عامًا عناوين الصحف حول العالم مع عروضه في مونديال. جاء أداؤه المميز في المباراة النهائية حيث سجل الهدف الأخير ليُعادل الرقم القياسي كأصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، منذ بيليه في 1958.

أدت إصابات نيمار في السنوات الأخيرة إلى خسارة العديد من الفرص لتقديم أداء مميز. ربما الموسم الأفضل لنيمار هو موسم 2019-20 حيث قاد باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا هو الأداء الأفضل له في الأعوام الأربعة الماضية.

2- فئات عُمرية مختلفة:

بلغ نيمار عامه التاسعة والعشرين في الخامس من فبراير الماضي، بينما بلغ كيليان مبابي عامه الثانية والعشرين في ديسمبر 2020. مع اقتراب نيمار من نهاية مسيرته، لا يزال زميله الأصغر في الفريق لديه ما لا يقل عن عقد من كرة القدم رفيعة المستوى.

سجل إصابة نيمار السيئ يجعل الأمور أسوأ. بعد أن وصل إلى ذروة حياته المهنية تقريبًا، كان هناك هامش ضئيل للغاية لتحسين قدراته.

من ناحية أخرى، لا يزال مبابي "شابًا" لم يصل بعد إلى ذروته. بعد أن أداؤه بهذه المستويات العالية لفترة طويلة، من السهل أن ننسى أن الفائز بكأس العالم لا يزال لديه مجال كبير للتطور أكثر، فهو يبلغ من العُمر 22 عامًا هو موهبة خاصة وإذا تمكن من الاستمرار في تحسين مستواه، فسيصبح بلا شك واحدًا من عظماء كل العصور.

1- رجل المرحلة:

على الرغم من عمره الصغير لكن مبابي أثبت قيمته في باريس سان جيرمان. وربما يكون غياب نيمار المُستمر أدى جعل مبابي يتحمل مسؤولية إضافية لكنه أثبت أنه قادر على فعل ذلك بكل أحقية، حيث تفوق النجم الفرنسي على نيمار في كل من الموسمين الأخيرين.

كما لعب لاعب موناكو السابق عددًا من المباريات أكثر من البرازيلي في باريس سان جيرمان، حيث لعب 40 مباراة إضافية منذ انضمامه إلى النادي في عام 2017. كل هذا يشير إلى أن مبابي أكثر أهمية لباريس سان جيرمان في الوقت الحالي من نيمار.