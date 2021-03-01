فوز الصناعات والنجف و3 تعادلات بالدوري العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

حقق الصناعات الكهربائية فوزاً قاتلاً على الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد، ضمن الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

تقدّم الطلبة بهدف سجله اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 60، بينما سجل للصناعات اللاعبان المحترف السيراليوني شيكا فوفونا وحسن داخل في الدقيقتين 73 و94.

وتعد هذه ثالث نتيجة جيدة للصناعات الكهربائية منذ أن تسلم مهام تدريبه المدرب الشاب عباس عبيد، بينما أشارت مصادر مقربة من مدرب الطلبة حسن أحمد، أنه في طريقه لترك الفريق بسبب المشاكل المالية والإدارية التي تعصف بنادي الطلبة.

وفاز النجف على نفط الوسط، بهدف دون رد سجله المحترف الغاني ستيفان بافور في الدقيقة 39.

في حين انتهت مباراة النفط وضيفه الزوراء التي جرت على ملعب التاجي في بغداد بالتعادل من دون أهداف في مباراة سلبية جداً، لم يقدم فيها الفريقان ولا سيما الزوراء اللمحات الكروية المنتظرة منه.

وبذات النتيجة انتهت مباراة القاسم وضيفه الكرخ التي جرت على ملعب الكفل في محافظة بابل.

بينما تعادل الديوانية وضيفه نفط ميسان بهدف واحد لكل منهما، سجل لنفط ميسان المحترف اليمني ناصر محاميد من ركلة جزاء في الدقيقة 18، في حين أدرك التعادل للديوانية اللاعب أنور مهدي في الدقيقة 78.

من جانب آخر، قررت إدارة نفط الوسط، معاقبة لاعبي فريقها الكروي الأول بخصم 20% من قيمة عقودهم، بعد التراجع الملحوظ في مستوى الفريق.

وقال نائب رئيس النادي هيثم بعيوي في بيان، إن القرار جاء بعد التهاون والتراخي الكبير في أداء اللاعبين وتراجع المستوى العام، مبيناً أن الإدارة سبق وأنذرت اللاعبين بالعقوبة في حالة استمرار هذا التراجع، لكن دون جدوى.

وطالب بعيوي اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحافظوا على مكانة الفريق وأن يستعيدوا توازنهم في المباريات المقبلة.

وشدد على أن الإدارة ستصدر عقوبة أشد في حال استمر هذا الأداء المتواضع وتراجع مستوى اللاعبين.

