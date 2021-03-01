شكرا لقرائتكم خبر عن سيروندولو المصنف 335 عالمياً يحرز بطولة كوردوبا للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوردوبا - رويترز

أحرز الأرجنتيني الشاب خوان مانويل سيروندولو لقب بطولة كوردوبا المفتوحة للتنس في ظهوره الأول بالقرعة الرئيسية لمسابقة تابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين.

وتفوق اللاعب الصاعد من التصفيات والبالغ عمره 19 عاماً على الإسباني ألبرت راموس-بينيولاس المصنف 47 عالمياً بنتيجة 6-0 و2-6 و6-2 في نهائي البطولة المقامة على الأراضي الرملية.

وقال سيروندولو عقب الانتصار: «هذا أمر مذهل. لا أصدق ذلك. أنا سعيد جداً بالفوز بهذه البطولة وتحقيق هذا الهدف الذي كنت أتمنى أن يحدث عاجلاً أو آجلاً، لكني لا أستطيع أن أصدق ما حدث».

وأضاف أن «هناك الكثير من الأشياء في تفكيري في الوقت الحالي لا أستطيع التعبير عنها كلها. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنني أشعر بسعادة هائلة وسأستمتع بهذه الليلة».

وأصبح سيروندولو أول لاعب في 17 عاماً يحرز لقب بطولة تابعة لاتحاد المحترفين من محاولته الأولى.

وبعدما فاز كل لاعب بمجموعة واحدة، تأخر سيروندولو أمام المصنف الخامس بنتيجة 2-0 في المجموعة الحاسمة، قبل أن ينتفض ويفوز بستة أشواط متتالية ويحرز لقبه الأول.

ويحتل سيروندولو المركز 335 عالمياً، وهو صاحب خامس أقل تصنيف ينال لقباً في بطولات المحترفين منذ 1990، كما أنه أصغر أرجنتيني ينال لقباً في مسابقات المحترفين منذ فعلها جويرمو كوريا (ملك الأراضي الرملية) في تشيلي وهو في العمر ذاته عام 2001.

وسيخوض سيروندولو بطولته الثانية التابعة لاتحاد المحترفين في بلاده بمدينة بوينس آيرس عندما تنطلق بطولة الأرجنتين المفتوحة في غضون أيام قليلة.