شوبير يكشف تفاصيل عقوبات تنتظر الزمالك بدايتها «منع القيد».. والمجلس السابق ارتكب أخطاء لا تغتفر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن أن نادي الزمالك، مهدد بالعديد من العقوبات خلال الفترة المقبلة، ومنها الحرمان من القيد لثلاث فترات، موجها العديد من الاتهامات لمجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، بأنه المتسبب الأول في كل الازمات التي تلاحق النادي في الفترة الحالية، في ظل محاولة الإدارة الحالية لتوفير مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي في راديو «أون سبورت إف إم» أن المحكمة الرياضية أبلغت الزمالك رفض استئناف النادي في قضية محمود عبدالرازق «شيكابالا» الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

فيفا يمنح الزمالك مهلة تنتهي خلال أيام

وأضاف «شوبير» أنه على إدارة الزمالك القيام بالرد على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتقوم بإرسال مخالصة قبل يوم 25 مارس الجاري وإلا سيتم توقيع عقوبات بحق النادي.

وشدد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه حال عدم الرد قبل الموعد المذكور، سيتم منع قيد لاعبين جدد لمدة 3 فترات قيد حال عدم الالتزام بتنفيذ الحكم.

أشيمبونج يزيد آلام الزمالك

وهدد أحمد شوبير، بأنه لو المُحكم في قضية أشيمبونج هو نفسه في قضية سبورتنج لشبونة، فإنه من الوارد أن يتم تغليظ العقوبات، لأنه سيقوم بقيد أن المخالفة متكررة من النادي، وحال صدور حُكم في صالح اللاعب سيتم دفع المبالغ المستحقة بالفوائد.

وأشار «شوبير» إلى أن المجلس السابق يتحمل كل تلك المشاكل والأزمات، بسبب تقاعسهم وامتناعهم عن الحضور، بالإضافة إلى عدم دفع رسوم التقاضي، بل ووصل الأمر أن أحد مسؤولي الزمالك السابقين «راحت عليه نومة» في موعد الجلسة.

وندد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالحجج التي اتبعها مجلس الزمالك السابق، سواء السحر أحيانا ومؤامرة في أحيان أخرى، من أجل مداراة الأخطاء التي لا تغتفر في حق الزمالك وجمهوره ورموزه ولاعبيه.