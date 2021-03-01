شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تؤكد استعدادها لخوض أولى مباريات بطولة قطر المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت البطلة المصرية ميار شريف صورة عبر حسابها على "فيس بوك" من الاستعدادات لبطولة قطر المفتوحة للتنس، والتي تخوض فيها أول مباريات الدورى الرئيسى اليوم الاثنين.



ميار شريف

وظهرت ميار مبتسمة ويظهر عليها الاستعداد الجيد للبطولة والتي تطمح في تحقيق نتيجة جيدة بها، وعلقت على الصورة: "مستعدة".

وتخوض ميار الشريف، اليوم الاثنين، أولى مباراياتها في الدور الرئيسى لبطولة قطر المفتوحة للتنس، التي تقام في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة.



ميار

وكانت قرعة بطولة قطر المفتوحة للتنس قد أسفرت عن مواجهة البطلة المصرية ميار الشريف، مع اللاعبة اليونانية ماريا سكارى - المصنفة رقم 20 عالميا - في المباراة الأولى بالدور الرئيسى للبطولة.

وحصلت ميار شريف على بطاقة دعوة "وايلد كارد" للمشاركة فى بطولتى قطر المفتوحة ودبى للتنس، وستقام بطولة قطر في الفترة من 1 وحتى 6 مارس المقبل، فيما تقام بطولة دبى فى الفترة بين 8 مارس وحتى 14 مارس، وتحتل "ميار" المركز الـ114 في التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفات.

وكشفت ميار شريف، فى وقت سابق، عن نصيحة لاعب ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، لها، وقالت فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "محمد صلاح شخص متواضع جداً، وبمجرد أن أسأله على أمر يمنحنى ما أريد، ولا يمكننى أن أصف قدر استفادتى منه، هو يعمل كثيراً على فكره وقالى قبل ما أنام أفكر كثيراً على التدريب، ينصحنى دائماً على تطوير المينتاليتي".

وأشارت بطلة التنس إلى أن إنجاز الأهلى هو أمر عظيم، أنا أهلاوية جداً، وفخورة جداً به، وإنجاز منتخب اليد كنت سعيدة به أيضاً، خاصة لأنهم لا يحظون بنفس الاهتمام لكرة القدم وفخورة بهم جداً"، وتابعت ميار شريف، الكثير من لاعبات التنس الآن تحاول الخروج للعب البطولات الدولية، وتأثروا بى أشعر أننى حققت شئ مهم للعبة وأنا متأكدة أنهم لو فكروا أنهم يقدروا سيكون لهم مستقبل كبير.

واختتمت ميار، حديثها، "أعد الجميع بأننى سأقدم ما فى وسعى حتى آخر نقطة وسأعمل على نفسى كثيراً، وسأقدم أمور العالم كله يتفرج ويشوف المصريين بيعملوا ايه."