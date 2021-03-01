شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد دونجا وتوفيق وضم أنطوى لقائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري البورسعيدى في الدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على المصري فى السابعة من مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية الرياضي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - محمود وادي - دودو الجباس

وشهدت القائمة استبعاد أسامة جلال مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة فى عضلات البطن السفلى خلال المواجهة الماضية أمام الجونة والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منها.

كما تشهد القائمة استبعاد نبيل عماد دونجا للايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث ، وأحمد توفيق ومحمود حمادة، مع استمرار استبعاد عمر جابر منذ أن كان يعانى من الإصابة بفيرس كورونا ، وعبد الله السعيد الذى يخضع لبرنامج تأهيل.

وعاد لقائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى كلاً من أحمد الشناوى وطارق طه وضم محمود صابر مع عودة جون أنطوى، ومن المقرر أن يتوجه فريق بيراميدز إلى الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق لحين خوض اللقاء غدًا الثلاثاء.