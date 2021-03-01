شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ترفع رصيدها لـ38 شهراً فى صدارة التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر مارس الجارى، قبل انطلاق الموسم الجديد، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، ليرتفع رصيدها إلى 38 شهرا فى صدارة التصنيف بشكل عام.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.

وتأتى نوران جوهر فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تحل نور الطيب رابعا، وهانيا الحمامى فى المركز الخامس وسلمى هانى تأتى فى المركز العاشر.

واحتلت روان العربي ويثرب عادل المركزين الـ 14 و15 على الترتيب.



تصنيف سيدات الاسكواش

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن موعد بطولة العالم للرجال والسيدات المقرر إقامتها فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى 10 يوليو المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعد غياب طويل للبطولات علن أمريكا بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وكان الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، آخر ثنائي حملا لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في شيكاغو.

ويعتبر الموسم الماضي موسم استثنائى مر الاسكواش المصرى بالعديد من التحديات والتغييرات، كان أبرزها على صعيد التصنيف العالمى الذى شهد الكثير من التغييرات، وبعد فترة توقف بدأت فى مارس وامتدت حتى سبتمبر كان هناك الكثير من الأحداث التى مثلت تغيراً محورياً فى الاسكواش المصرى والعالمى على السواء، بعد اعتزال اثنتين من أبرز نجوم اللعبة هما رنيم الوليلى ونور الطيب.