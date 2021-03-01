شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يوجه الشكر لحسين عبد اللطيف بسبب سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الألومنيوم الشكر لحسين عبد اللطيف المدير الفنى للفريق عن الفترة الماضية التى قضاها داخل جدران النادى بعد انتهاء الدور الأول للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بسبب سوء النتائج، وخسر الفريق آخر مبارياته بالدورى أمام بنى سويف بهدف دون مقابل أدى لتجميد رصيده عند 25 نقطة فى المركز الخامس بالمسابقة وبفارق 11 نقطة كاملة عن الشرقية للدخان متصدر الترتيب.

ومن المقرر أن يقود سعيد إبراهيم المدرب العام للفريق بقيادة المباراة القادمة أمام الفيوم السبت المقبل بإستاد الأسيوطى في الجولة السادسة عشر للمسابقة لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة للمجموعة الأولى عن النتائج التالية على ملعب المنيا الجديدة حقق المنيا فوزًا غاليًا علي فريق شبان قنا بهدفين نظيفين سجلهما فتحي عثمان البديل، ليرفع المنيا رصيده لـ31 نقطة في المركز الثاني للمجموعة بينما استمر شبان قنا في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

علي ملعب الأسيوطي حسم التعادل السلبي نتيحة مباراة الفيوم و تليفونات بني سويف ليحصد كل فريق نقطة، ويرفع الفيوم رصيده لـ20 نقطة، بينما رفع التليفوناترصيده إلى 15 نقطة في المركز الثانى عشر، كما تمكن الشرقية للدخان من قلب تأخره بهدفين أمام طهطا إلي الفوز بثلاثية، ليستمر أبناء الدخان في الصدارة برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء سوهاج عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة أسمنت أسيوط ومركز شباب سمسطا ليحصد كل فريق نقطة من تلك المباراة، ويرفع الأسمنت رصيده لـ 7 نقاط في المركز الأخير، بينما رفع سمسطا رصيده لـ14 نقطة في المركز ثالث عشر.

وتفوق بني سويف علي الألومنيوم بهدف وحيد سجله معتز محروس من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ليخطف بني سويف ثلاث نقاط غالية، ويبقي الألومنيوم 25نقطة في المركز الرابع، بينما رفع بني سويف رصيده لـ23 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل ديروط مع بترول أسيوط 2-2 في مباراة قوية ومثيرة ليحصد كل فريق نقطة من تلك المباراة، وحسم التعادل السلبي نتيحة مباراة قنا وكيما أسوان ليحصد كل فريق نقطة ويرفع قنا رصيده لـ17 نقطة في المركز العاشر، بينما يبقي كيما في المركز الرابع عشر بـ13 نقطة ، كما استطاع الإعلاميين تحقيق الفوز على سوهاج بهدفين مقابل هدف .