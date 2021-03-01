شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى بعد ثنائية الطلائع: استحققنا الفوز والأهلي دائماً فوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جونيور أجايى، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته بهدفيه فى شباك طلائع الجيش، واللذين قادا الفريق الأحمر لتحقيق فوز مهم وصعب، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الدوري العام، وكتب أجاي عبر حسابه الشخصي على تويتر، "سعيد بتسجيل ثنائية.. استحققنا الفوز.. شكرا لكم جميعا على دعمكم.. دائما الأهلي فوق".



اجاي

وأنهى النيجيري جونيور أجايى، لاعب الأهلى، صيام 144 يوماً عن التهديف مع القلعة الحمراء بعد تسجيله ثنائية فى فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وغاب أجايي عن تسجيل أي هدف منذ أن سجل هدفه في إنبي المصرى الموسم الماضي يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من 4 أشهر كاملة.

ونجح النيجيري أجايي فى الدقيقة 32 فى إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

فى الوقت نفسه كشف مصدر فى بيراميدز إن الإدارة تحفظت على ضم اللاعب لعدم الحاجة لخدماته، وتوافر العديد من اللاعبين الموهوبين في نفس المركز لديهم، أضافة إلى عدم الرغبة في الانجراف لخلافات جديدة مع إدارة النادي الأهلي بعد تحسن العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.

أجاي قدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة مع الأهلي بعد عودته من الإصابة، كما أنه من اللاعبين المميزين هجوميا نتيجة عدم مركزية توظيفه، غير أن عقده مع الأهلي ينتهي صيف عام 2022.