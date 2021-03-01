شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الخامس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر مارس الجديد، قبل انطلاق الموسم الجديد، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر الخامس على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للاسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى وطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع تقدم النيوزلاندى بول كول على حساب كريم عبد الجواد الذى تراجع للمركز الخامس بعد انسحابه من بطولة كلاسيك للإصابة، فيما حافظ مروان الشوربجى على التصنيف السادس.

وتقدم فارس الدسوقى إلى المركز الثامن، وتراجع محمد أبو الغار إلى المركز الـ11 ووتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الـ 12.



تصنيف رجال الاسكواش

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن موعد بطولة العالم للرجال والسيدات المقرر إقامتها فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى 10 يوليو المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعد غياب طويل للبطولات علن أمريكا بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وكان الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، آخر ثنائى حملا لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في شيكاغو.

ويعتبر الموسم الماضي هو موسم استثنائى مر الاسكواش المصرى بالعديد من التحديات والتغييرات، كان أبرزها على صعيد التصنيف العالمى الذى شهد الكثير من التغييرات، وبعد فترة توقف بدأت فى مارس وامتدت حتى سبتمبر كان هناك الكثير من الأحداث التى مثلت تغيراً محورياً فى الاسكواش المصرى والعالمى على السواء، بعد اعتزال اثنتين من أبرز نجوم اللعبة هما رنيم الوليلى ونور الطيب.